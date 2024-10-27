Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» одержать третью победу со старта НБА

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 131:127 (28:26, 36:34, 23:34, 44:33) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал оформивший трипл-дабл форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (32 очка, 14 подборов, 10 передач). В составе соперника трипл-дабл оформил Домантас Сабонис (29 очков, 12 подборов, 10 передач).
«Лейкерс» одержали третью победу подряд со старта чемпионата, «Сакраменто» проиграл оба своих матча.
Результаты других матчей:
«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 104:109;
«Вашингтон Уизардс» — «Кливленд Кавальерс» — 116:135;
«Детройт Пистонс» — «Бостон Селтикс» — 118:124;
«Шарлотт Хорнетс» — «Майами Хит» — 106:114;
«Мемфис Гриззлис» — «Орландо Мэджик» — 124:111;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Торонто Рэпторс» — 112:101;
«Чикаго Буллз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 95:114;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Хьюстон Рокетс» — 109:106;
«Финикс Санз» — «Даллас Маверикс» — 114:102.