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Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» одержать третью победу со старта НБА

Трипл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Сакраменто» в матче НБА.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 131:127 (28:26, 36:34, 23:34, 44:33) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал оформивший трипл-дабл форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (32 очка, 14 подборов, 10 передач). В составе соперника трипл-дабл оформил Домантас Сабонис (29 очков, 12 подборов, 10 передач).

«Лейкерс» одержали третью победу подряд со старта чемпионата, «Сакраменто» проиграл оба своих матча.

Результаты других матчей:

«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 104:109;

«Вашингтон Уизардс» — «Кливленд Кавальерс» — 116:135;

«Детройт Пистонс» — «Бостон Селтикс» — 118:124;

«Шарлотт Хорнетс» — «Майами Хит» — 106:114;

«Мемфис Гриззлис» — «Орландо Мэджик» — 124:111;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Торонто Рэпторс» — 112:101;

«Чикаго Буллз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 95:114;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Хьюстон Рокетс» — 109:106;

«Финикс Санз» — «Даллас Маверикс» — 114:102.