Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» одержать третью победу со старта НБА

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 131:127 (28:26, 36:34, 23:34, 44:33) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал оформивший трипл-дабл форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (32 очка, 14 подборов, 10 передач). В составе соперника трипл-дабл оформил Домантас Сабонис (29 очков, 12 подборов, 10 передач).