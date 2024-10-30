«Бостон» крушит, «Лейкерс» удивляют, а у Йокича проблемы. Какой была первая неделя в НБА?

Джей Джей Редик во главе «Лейкерс» уже не кажется настолько уж сомнительным решением. Команда побеждает и пока проиграла лишь раз. При этом у «Лос-Анджелеса» не было проходных соперников, все оппоненты борются за постсезон на конкурентном Западе, и на их фоне «озёрники» выглядели неплохо. В «Лейкерс» обоснованно сомневались, однако сейчас они идут с результатом 3−1 и победили в двух стартовых матчах, чего с ними не случалось уже 14 лет. В общем, историческая фигня. Ну, а кто лучше остальных пишет историю, если не Джеймс?