Таллахасси
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» победить «Юту» в матче НБА

«Денвер Наггетс» одержал победу над «Ютой Джаз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счетом 129:103 (37:26, 28:30, 34:19, 30:28).

Источник: AP 2024

В составе победителей наилучшую результативность показал сербский центровой Никола Йокич, который остановился в шаге от трипл-дабла, набрав 27 очков, сделав 16 подборов и 9 передач. У гостей дабл-дабл оформил Уокер Кесслер, на счету которого 18 очков и 14 подборов.

В другом матче дня лидер Западной конференции «Оклахома-Сити Тандер» одержала шестую победу подряд со старта сезона, обыграв на выезде «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 105:92. Седьмую встречу кряду выиграл лидер Восточной конференции «Кливленд Кавальерс», переиграв в гостях «Милуоки Бакс» со счетом 114:113. В еще одной игре «Финикс Санз» на своем паркете оказались сильнее «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 103:97.