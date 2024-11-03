Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» победить «Юту» в матче НБА

В другом матче дня лидер Западной конференции «Оклахома-Сити Тандер» одержала шестую победу подряд со старта сезона, обыграв на выезде «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 105:92. Седьмую встречу кряду выиграл лидер Восточной конференции «Кливленд Кавальерс», переиграв в гостях «Милуоки Бакс» со счетом 114:113. В еще одной игре «Финикс Санз» на своем паркете оказались сильнее «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 103:97.