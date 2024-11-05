Леброн Джеймс установил исторический рекорд в НБА

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который в двух матчах подряд сумел набрать 20 либо более очков и сделать 10 либо более результативных передач. Об этом информирует статистический сервис StatMamba. В настоящий момент Леброну 39 лет. 30 декабря ему исполнится 40.