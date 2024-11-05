Оскорбления и личная неприязнь. Легенда НБА опустился до дикости в адрес журналиста

А уже затем, видимо, перестал сдерживаться: «Со всем уважением, перестань врать. Я был репортёром НБА и писал для Philadelphia Inquirer. Дюрант видел меня в раздевалке в “Оклахоме”. Видел в раздевалке в “Голден Стэйт”. Разумеется, видел на матчах на протяжении всей карьеры. К сожалению для него, мне больше не нужно появляться на разминках и в раздевалках после матча. У меня популярное шоу, которое является номером один на протяжении 12 лет. Мое время занято другими вещами. Я хожу на матчи постоянно, но больше не являюсь местным репортёром. Давайте с этим определимся. Если он хочет, чтобы я ответил на этом же уровне мелочности и ребячества — этого не произойдёт. Если он хочет опуститься до такого уровня, у него есть мой номер. Но он не связывался со мной, так что пусть живёт с этим».