«Он уже творит историю». В США в восторге от дебюта Егора Дёмина в NCAA

Свой дебют оценивать, наверное, будет не совсем корректно с моей стороны. Хочу сказать только то, что получил огромное удовольствие от игры, болельщиков, нашей команды и всего прочего. Игра запомнилась в первую очередь из-за огромной поддержки болельщиков и тем, как хорошо мы делились мячом и все вместе наслаждались атмосферой. Как я уже сказал, это невероятно, видеть столько болельщиков вокруг нас, скандирующих три буквы «BYU». Это непередаваемые ощущения, играть в такой атмосфере, на такой площадке, с таким тренером и такими партнёрами по команде. Одно удовольствие!