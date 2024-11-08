«Стефен Карри». Шакил О’Нил назвал причину падения рейтингов матчей НБА

«Все играют по одному и тому же сценарию. Все хотят забивать по 50 трёхочковых бросков. Стеф Карри и такие же парни всё испортили. В свое время я не возражал против того, чтобы “Голден Стэйт Уорриорз” бросали “трёшки”. Но сейчас везде есть снайперы. Почему у всех одна и та же стратегия. Думаю, ТВ-рейтинги будут продолжать падать вниз, пока эта стратегия не изменится», — сказал О’Нил в своём подкасте.