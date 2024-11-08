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«Стефен Карри». Шакил О’Нил назвал причину падения рейтингов матчей НБА

Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил поделился мыслями о причинах снижения ТВ-рейтингов матчей НБА. По мнению прославленного центрового, всё дело в увеличении количества трёхочковых бросков во время матчей.

Источник: Getty Images

«Все играют по одному и тому же сценарию. Все хотят забивать по 50 трёхочковых бросков. Стеф Карри и такие же парни всё испортили. В свое время я не возражал против того, чтобы “Голден Стэйт Уорриорз” бросали “трёшки”. Но сейчас везде есть снайперы. Почему у всех одна и та же стратегия. Думаю, ТВ-рейтинги будут продолжать падать вниз, пока эта стратегия не изменится», — сказал О’Нил в своём подкасте.