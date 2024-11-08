Двухметровый умник: русский баскетболист скоро станет звездой НБА

Зачем променял «Реал» на студенческую лигу?
18-летний Егор Демин — двухметровый разыгрывающий (зачастую на этой позиции играют самые низкие игроки команды) с идеальным видением площадки и задатками хорошего снайпера. Его путь в большом баскетболе начался в мадридском «Реале» — не в основной команде, но тем не менее сильную баскетбольную школу он получил уже там, в Испании, начал котироваться у драфт-экспертов НБА. В последнее десятилетие скаутские отделы клубов НБА в Европе значительно усилились, с каждым годом в лиге становится все больше качественных игроков не из США и все меньше — откровенных провалов. Поэтому высокая оценка Егора от рекрутеров действительно значит многое.
Кстати говоря, одним из больших скаутских просчетов из Европы в НБА был наш человек Ярослав Королев. В 2005 году российского «большого» аж под 12-м (то есть «лотерейным») пиком взяли «Лос-Анджелес Клипперс». За два сезона в лиге он играл аж по 5 минут в среднем и набирал чуть больше 1 очка.
Случай Демина, безусловно, иной — его талант виден совершенно четко. В то же время даже хорошая пресса не убережет тебя от оглушительного провала, если вдруг ты начнешь выступать чуть хуже, чем раньше. За Европой в НБА пусть и смотрят, но в основном только за теми, кто блистает. Потухнешь — и тебя тут же забудут.
Вероятно, по этой причине Егор решился покинуть «Реал» и перейти в американскую студенческую лигу NCAA. За ней в Северной Америке следят куда пристальнее. Путь в НБА из нее, пожалуй, самый короткий из всех. Он выбрал для себя университет Бригама Янга (BYU) — не самый богатый на топовые кадры в лучшей лиге мира, но заметный. К примеру, за него в свое время играл двукратный чемпион НБА в качестве игрока и легендарный менеджер Дэнни Эйндж. А еще Джиммер Фредетт — пожалуй, самый большой провал американского баскетбола последних лет по соотношению «ожидание — реальность». Он должен был стать великим снайпером, закатать в асфальт тогда еще нестабильного травматика Стефена Карри, а по итогу… Впрочем, набирать почти 40 очков в среднем за сезон в чемпионате Китая — тоже своего рода достижение.
Хорошо бы, конечно, про Фредетта в контексте Демина не вспоминать. Остается лишь надеяться, что и менеджеры клубов НБА не будут. Хотя здесь, безусловно, все зависит от него — и, судя по его первому матчу в NCAA, он готов развеивать стереотипы и доказывать, что его потолок если не безграничен, то как минимум очень высок.
Прибивает соперника к паркету
Егор дебютировал с BYU в ночь на среду. В соперниках — университет Центрального Арканзаса, объективно далеко не самый сильный в стране, и тем не менее для первого выхода соперник подходящий. За игру россиянин настрелял 18 очков, раздал 11 результативных передач, забрал 4 подбора и совершил 4 перехвата. И эта статистика — лучшее подтверждение того, что перед нами будущая звезда. Для примера, Демин стал всего вторым новичком в конференции Big 12 в NCAA, которому удалось сделать дабл-дабл из 10+ очков и 10+ передач. В 2017 году первым таким игроком стал Трей Янг, который к данному моменту уже три раза участвовал в Матчах всех звезд НБА.
Его набор передач поражает воображение. Он находит людей в углу площадки во время прохода, скидывает назад, набрасывает под щит с любой дистанции. Складывается ощущение, что у него полностью отсутствует проблема некоторых разыгрывающих, ориентированных на набор очков, — туннельное зрение. К примеру, Расселла Уэстбрука — рекордсмена НБА по трипл-даблам и будущего члена Зала славы — этот недостаток крайне сильно ограничивал, и сейчас, под занавес карьеры, его эффективность значительно сократилась. А следовательно, и ценность в глазах потенциальных работодателей.
Если бы одноклубники Егора реализовывали хотя бы половину его хороших передач под бросок, он вполне мог уйти с площадки с 20 ассистами. Но даже так он установил рекорд BYU по результативным передачам для новичков в дебютном матче. Держим в уме, что лучшим выпускником университета был выбранный во втором раунде Дэнни Эйндж и слегка снижаем градус пафоса — и тем не менее это весьма недурно.
Против команды ниже классом Демин выглядел доминантной силой. С одной стороны, оценивать навыки по слабым оппонентам — не очень объективно. С другой, когда высококлассный игрок спокойно прибивает соперника к паркету, это показывает статус. Ранее эксперты отмечали нестабильный бросок Егора, но в дебюте он попал 7 бросков с игры из 13, включая 4 из 7 трехочковых. Его механика броска значительно улучшилась, но вместе с тем хочется поднять его точку релиза (выпуска мяча из рук при броске) сантиметров на 5 повыше.
Тогда, учитывая его рост (204 см) и размах рук, он станет неудержимым. Конечно, в такие моменты всегда существует опасность поломать то, что есть — и вместе с тем поле для рискованных, но в то же время сулящих большую выгоду экспериментов тут имеется.
В остальном — очень радует его готовность агрессивно атаковать в проходе. У Егора не самый сильный первый шаг, но в то же время набор его обманных финтов и общая пластика движений внушает оптимизм. Увеличение резкости и акцент на атаку под кольцом поможет ему стать грозной опцией по набору фолов, а габариты могут поспособствовать регулярному зарабатыванию так называемых «2+1» (двухочковое попадание + один штрафной бросок за фол). Команде-сопернику придется стягивать подстраховку в район трехсекундной зоны и постоянно держать центрового под кольцом, чтобы ему помешать — а это значит, что в клубе с большим количеством снайперов Демин будет неудержим.
Высокий IQ
При этом, судя по дебютному матчу, Егор способен приносить пользу и без мяча. Почти все свои броски в прыжке он совершал после передач партнеров — а это значит, что при наличии второго боллхендера в команде он совершенно спокойно пойдет на дугу и будет ждать скидку, чтобы забить «треху». Кстати, еще один любопытный момент — трехочковая линия в NCAA немного ближе, чем в НБА. При этом Егор демонстративно совершал свои дальние броски с дистанции лучшей лиги мира, не доходя до разметки несколько шагов. Парень готовится ворваться в НБА, обращая внимание даже на такие мелочи.
Что еще приятно — в командной защите Демин умело отыгрывает страхующего. За счет игрового IQ он классно читает линии передач на своей половине поля и не стесняется их перехватывать, разгоняя затем быстрые отрывы. Это, кстати, еще одна недооцененная сторона его игры, способная открыть его команде новые возможности в нападении.
Впрочем, конечно, есть и минусы. С одной стороны, его готовность бросать с получения радует глаз, ведь постоянно возиться с мячом чревато превращением в Трея Янга в самом ближайшем будущем. Отдавать игру партнерам надо хотя бы время от времени, но при этом нельзя выключаться из атакующих схем — и Егор к этому всему готов. С другой, он редко бросает с ведения, а это значит, что его способность самостоятельно найти бросок для себя не под кольцом — уж точно не его сильная сторона. Для доминантного разыгрывающего на мяче это неприятный звоночек. Во всяком случае тащить на себе набор очков в критические моменты матча для него может быть проблематично.
Кроме того, вызывает вопросы его бросок со средней дистанции. Это меньшее из зол, ведь в последние лет 10 средняя дистанция единогласно признана самой неэффективной, если только вы не Кевин Дюрант с размахом рук, как крылья у «Боинга». Попасть средний (стоит 2 очка) немногим легче, чем дальний (3), а 3, как вы понимаете, все же больше, чем 2. И тем не менее способность попасть открытый средний бросок должна быть у каждого, кто претендует на статус одной из главных звезд своей команды, и Егору определенно стоит над этим поработать. Равно как и над штрафными бросками — по идее, самым легким компонентом баскетбола. В дебютном матче россиянин свой единственный штрафной промазал.
Еще один момент — оборона. Здесь опять же нет никакого провала, но, помимо чтения линии передач соперника, плюсов тоже не наблюдается. У Егора потрясающие для его позиции габариты, и ими нужно пользоваться. При этом на данный момент он слишком легко дает себя пройти, особенно если в оппонентах при игре 1 на 1 юркий маленький игрок. Боковая подвижность — красный флаг Егора, и есть ощущение, что с этим уже ничего не сделать. С другой стороны, его готовность играть в командных оборонительных схемах должна помочь грамотному тренеру встроить его в защитные комбинации без серьезной просадки в качестве.
В любом случае сейчас Егор представляется кем-то вроде Тайриза Халибертона (на текущий момент один из лучших молодых разыгрывающих НБА), и это уже очень интересно. В самых худших раскладах он вряд ли опустится ниже Томаша Саторански с броском, а в усредненном варианте станет Лонзо Боллом без столь же впечатляющей защиты 1 на 1, но при этом с еще более классным видением площадки.
То есть в текущих реалиях Егор уже совершенно спокойно претендует на место в стартовом составе клубов НБА, а при должном прогрессе способен стать ключевым игроком. Это подтверждают и прогнозы американской прессы, в которых россиянин котируется в районе топ-7 или топ-15 на драфте НБА 2025 года — то есть в зоне «лотерейных» (самых ценных) пиков.
А это значит, что в российском баскетболе впервые со времен Андрея Кириленко может появиться настоящая звезда.
Влад Жуков