Двухметровый умник: русский баскетболист скоро станет звездой НБА

Впрочем, конечно, есть и минусы. С одной стороны, его готовность бросать с получения радует глаз, ведь постоянно возиться с мячом чревато превращением в Трея Янга в самом ближайшем будущем. Отдавать игру партнерам надо хотя бы время от времени, но при этом нельзя выключаться из атакующих схем — и Егор к этому всему готов. С другой, он редко бросает с ведения, а это значит, что его способность самостоятельно найти бросок для себя не под кольцом — уж точно не его сильная сторона. Для доминантного разыгрывающего на мяче это неприятный звоночек. Во всяком случае тащить на себе набор очков в критические моменты матча для него может быть проблематично.