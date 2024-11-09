Пиппены стали первым дуэтом отца и сына, оформившим по трипл-даблу в НБА

Пиппен-младший — сын Скотти Пиппена, шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» и двукратного олимпийского чемпиона в составе сборной США. Они стали первым дуэтом отца и сына в истории, которым удалось оформить трипл-дабл в матче НБА. За свою карьеру Скотти Пиппен записал на свой счет 17 трипл-даблов.