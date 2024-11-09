Пиппены стали первым дуэтом отца и сына, оформившим по трипл-даблу в НБА

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Клуб «Мемфис Гриззлис» обыграл «Вашингтон Уизардс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Мемфисе и завершилась победой хозяев со счетом 128:104 (34:24, 32:25, 32:22, 30:33). В составе «Гриззлис» 39 очков набрал Джарен Джексон, а Скотти Пиппен — младший оформил первый трипл-дабл в карьере (11 очков, 10 подборов, 11 передач). У «Вашингтона» 17 баллов на счету Кишона Джорджа.
Пиппен-младший — сын Скотти Пиппена, шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» и двукратного олимпийского чемпиона в составе сборной США. Они стали первым дуэтом отца и сына в истории, которым удалось оформить трипл-дабл в матче НБА. За свою карьеру Скотти Пиппен записал на свой счет 17 трипл-даблов.
«Мемфис» одержал шесть побед при четырех поражениях. Команда занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Вашингтона» две победы и пять поражений, столичный клуб располагается на 12-й строчке в таблице Восточной конференции.
В другом матче «Лос-Анджелес Лейкерс» дома со счетом 116:106 (36:29, 32:31, 28:21, 20:25) обыграл «Филадельфию Севенти Сиксерс». Самым результативным игроком встречи стал Энтони Дэвис из «Лейкерс», набравший 31 очко, а его партнер по команде Леброн Джеймс оформил трипл-дабл (21 очко, 12 подборов, 13 передач). У «Филадельфии» 18 очков заработал Джаред Маккейн, дабл-дабл оформил Андре Драммонд (14 очков и 12 подборов).
Результаты других матчей
«Детройт Пистонс» — «Атланта Хокс» — 122:121;
«Орландо Мэджик» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 115:88;
«Шарлотт Хорнетс» — «Индиана Пэйсерс» — 103:83;
«Бостон Селтикс» — «Бруклин Нетс» — 108:104 ОТ;
«Даллас Маверикс» — «Финникс Санз» — 113:114;
«Кливленд Кавальерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 136:117;
«Нью-Йорк Никс» — «Милуоки Бакс» — 116:94;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Хьюстон Рокетс» — 126:107;
«Денвер Наггетс» — «Майами Хит» — 135:122;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 127:102;
«Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 98:107.