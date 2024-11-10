Трибуны кричали «Мозгов-Мозгов!» Матч, в котором наш центровой заставил НБА себя уважать

Мозгов подписался с «Никс» в 2010-м и стал седьмым российским баскетболистом в НБА. «Мэдисон Сквер Гарден» — мекка баскетбола, и здесь особенно любил играть Майкл Джордан. Тем не менее Тимофей угодил в команду в стадии перестройки. Тогда «Нью-Йорк» возглавлял Майк Д’Антони, известный реактивным нападением и тем, что его коллективы всегда в первую очередь активно бежали вперёд. Так было в знаменитом «Финиксе» с тактикой «семи секунд и меньше», так позднее произошло в смоллбольном «Хьюстоне» Джеймса Хардена. «Никс» не стали исключением. Габаритный центровой, чьи достоинства заключаются в цементировании «краски», дежурстве в трёхсекундной зоне и завершении пик-н-роллов, с ходу угодил в не самые подходящие стартовые условия. Но Тима сумел проявить себя и здесь, пусть и не сразу.