Представители Майкла Джордана опровергли, что легенда НБА поддержал Дональда Трампа

В преддверии состоявшихся на прошлой неделе президентских выборов на одном из аккаунтов в социальной сети X (ранее Twitter) появилось сообщение, в котором утверждалось, что Майкл Джордан поддержал кандидатуру Дональда Трампа на пост президента. Это последовало за новостью о том, что звезда НБА Леброн Джеймс поддержал Камалу Харрис.
Однако после выборов представители Джордана подтвердили изданию The Independent, что Майкл отказался поддерживать какого-либо кандидата.
«Утверждения о том, что Майкл Джордан поддержал кого-то на президентских выборах, абсолютно не соответствуют действительности», — говорится в заявлении представителя Джордана.
Сегодня, 10 ноября, состоится финальная гонка NASCAR сезона-2024, в которой гонщик 23XI Тайлер Реддик поборется за чемпионский титул.