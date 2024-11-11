Представители Майкла Джордана опровергли, что легенда НБА поддержал Дональда Трампа

В преддверии состоявшихся на прошлой неделе президентских выборов на одном из аккаунтов в социальной сети X (ранее Twitter) появилось сообщение, в котором утверждалось, что Майкл Джордан поддержал кандидатуру Дональда Трампа на пост президента. Это последовало за новостью о том, что звезда НБА Леброн Джеймс поддержал Камалу Харрис.