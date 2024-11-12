Учись, Бронни! Сын легенды НБА сыграл как звезда и сообразил трипл-дабл

Пиппен-младший провёл аж три года на студенческом уровне, а затем почти два года — в Лиге развития. Это тяжёлый путь, через который многие не проходят. Но он справился с этим и начинает раскрываться перед нами только в 24 года. Бронни недавно исполнилось только 20 лет, так что давайте все наберёмся терпения и дадим ему время. И пусть сам Джеймс-младший не унывает — пусть смотрит на таких игроков, как Пиппен, и не пугается сложностей и своего тернистого пути.