Парень с мадридского двора: как Егор Демин покоряет США

Всего двух матчей на студенческом уровне хватило Егору Демину, чтобы впечатлить почти всех американских скаутов и аналитиков. На днях 18-летнего разыгрывающего признали новичком недели (первый баскетболист мужской команды «Кугарс», получивший эту награду) в одной из сильнейших конференций NCAA — Big 12. А известный журналист The Athletic Сэм Весени уже прочит ему место в топ-5 следующего драфта НБА. В восторге от Демина и другие эксперты, впрочем, пока делать далеко идущие выводы рано.
Школа «Реала»
Егор с этого сезона выступает за Университет Бригама Янга. И пока на его счету лишь две игры в США, но зато какие. Во встрече против Университета Центрального Арканзаса Демин настрелял 18 очков, сделал 11 результативных передач, по четыре подбора и перехвата. Он стал всего вторым новичком в конференции Big 12 в NCAA, которому удалось сделать дабл-дабл из 10+ очков и 10+ передач. В 2017 году первым таким игроком был Трэй Янг — трехкратный участник Матча всех звезд НБА.
А в матче с Калифорнийским университетом в Риверсайде россиянин отметился 20 очками, семью передачами и пятью подборами. Если бы одноклубники Егора реализовывали хотя бы половину его передач под бросок, он вполне мог уйти с площадки с очередным дабл-даблом. Неудивительно, что его признали новичком недели в конференции.
Демин — двухметровый разыгрывающий защитник (чаще на этой позиции выступают низкорослые игроки) с отличным видением площадки и задатками классного снайпера. Его путь в большом баскетболе начался в мадридском «Реале», где он провел три года, выиграв две юношеские Евролиги (2022/23, 2023/24), а в прошлом сезоне даже успел дебютировать за основную команду.
— Большое счастье, что он прошел школу «Реала», оказался в нужное время в нужном месте, — поделился с «Известиями» отец игрока, бывший профессиональный игрок Владимир Демин. — Это был фундамент, абсолютно топовый этап подготовки. У него были потрясающие тренеры, партнеры. Всё совпало. Поэтому сейчас он так уверенно смотрится в NCAA, где на матчи его команды приходят по 20 тыс. болельщиков. В первую очередь это школа «Реала». Большие традиции, много сложных игр и финалов, где он был на первых ролях, где от него зависел результат. Это большой бонус, который у него есть.
После окончания сезона-2023/24 Егор решился покинуть Европу и перейти в американскую студенческую лигу NCAA. За ней в Северной Америке следят куда пристальнее. Путь в НБА из нее, возможно, самый короткий из всех. И ему уже пророчат звездную карьеру в лучшей лиге мира.
— Обычно в NCAA на позиции первого номера играют быстрые, атлетичные темнокожие парни, — продолжает Владимир Демин. — Это стандартная история для любой команды NCAA. Редко увидишь большого игрока на задней линии. И мы переживали, что может возникнуть ситуация, когда его задвинут на другую позицию. Но первые официальные игры показали, что никаких вопросов относительно его позиции не стоит. Он полностью управляет командой, вся игра выстроена вокруг него. Все пик-н-роллы, все комбинации сделаны таким образом, чтобы он со своим размером, своими возможностями создавал ситуацию для атаки. То есть модель тренера выстроена под конкретного игрока. Это очевидно.
Замах на топ-5?
Скауты из США отмечают, что россиянину еще нужно поработать над оборонительными качествами. Никакого провала в этом компоненте у него нет, но плюсов не наблюдается. А для элитного игрока они, безусловно, нужны. Пока Егор редко пользуется своими габаритами в защите и слишком легко дает пройти себя при игре один в один. Аналитики сравнивают Демина со звездным разыгрывающим «Индианы» Тайризом Халибертоном. И это уже интересно.
По прогнозам американской прессы, Егор способен претендовать на место в стартовой пятерке клубов НБА, а если будет прогрессировать с удвоенной скоростью — перейдет в когорту звездных игроков. У некоторых журналистов россиянин котируется в районе топ-7 или топ-15 на драфте НБА 2025 года, а авторитетный аналитик Сэм Весени из The Athletic видит его в пятерке.
— Игра Егора Демина в матче с Университетом Центрального Арканзаса — просто безумие, — написал Весени на своей странице в соцсетях. — Это серьезный претендент на попадание в топ-5 драфта НБА. Завершил игру с 18 очками и 11 результативными передачами. Честно говоря, мог бы легко набрать 18 передач и больше.
Отметим, что единственным русским, который был выбран в топ-15 драфта НБА, по-прежнему остается Ярослав Королев. Однако построить впечатляющую карьеру у него не получилось. За два сезона баскетболист провел 34 матча в НБА, так и не став полноценным игроком ротации «Клипперс».
— Демин — лучший иностранный игрок в Прово со времен Крешимира Чосича (MVP двух Евробаскетов — 1971 и 1975 годов), — написал бывший тренер, ныне эксперт ESPN по студенческому баскетболу Фрэн Фраскилла.
Похоже, на наших глазах растет первая российская звезда за океаном со времен Андрея Кириленко. Его талант виден совершенно четко. Демин сейчас на хорошем счету, но важно прогрессировать и дальше.
— Егор Демин великолепен, — отметил «Известиям» Андрей Кириленко, который, кстати, был выбран на драфте НБА-1999 под 24-м номером. — Мы все за него переживаем, следим за развитием его карьеры. Здорово, что он так уверенно дебютировал в NCAA, собирает хорошую прессу, но давайте не будем забегать вперед. Впереди еще много игр, и самое главное, чтобы Демин демонстрировал стабильность. Верю, что у него всё получится. Он прошел великолепную школу, получил огромную уверенность в себе, его окружают правильные люди.
В ноябре Егор проведет еще пять игр в NCAA. Пока его средние показатели составляют 19,0 очка, 9,0 передачи, 4,5 подбора и 2,0 перехвата.
Роман Кольцов Дмитрий Гарин