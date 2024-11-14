Парень с мадридского двора: как Егор Демин покоряет США

— Большое счастье, что он прошел школу «Реала», оказался в нужное время в нужном месте, — поделился с «Известиями» отец игрока, бывший профессиональный игрок Владимир Демин. — Это был фундамент, абсолютно топовый этап подготовки. У него были потрясающие тренеры, партнеры. Всё совпало. Поэтому сейчас он так уверенно смотрится в NCAA, где на матчи его команды приходят по 20 тыс. болельщиков. В первую очередь это школа «Реала». Большие традиции, много сложных игр и финалов, где он был на первых ролях, где от него зависел результат. Это большой бонус, который у него есть.