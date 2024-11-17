«Я стал мужчиной». Егор Дёмин — об игре в американской студенческой лиге

«Сегодняшний матч мы начали не в своём темпе, но тренер нас взбодрил, и дальше ситуация на паркете улучшилась. Мы усердно работаем в команде. Я активно занимаюсь своим броском. В прошлом году у меня были с ним проблемы.



Для нас как команды впереди много работы. Учу английский, потому что коммуникация в команде — ключевое. Теперь у меня вроде как хороший язык, могу говорить что угодно, но… с этим надо поосторожнее. Я приехал сюда молодым парнем и теперь стал мужчиной», — приводит слова Дёмина пресс-служба университетской команды.