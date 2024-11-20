Уэстбрук первым оформил 200-й трипл-дабл в НБА

Встреча, которая прошла в Мемфисе, закончилась поражением хозяев площадки со счетом 110:122 (24:31, 33:37, 21:24, 32:30). Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Санти Альдама, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 11 подборов. У «Денвера» больше всех очков набрал Джамал Мюррэй — 27. Его одноклубник 36-летний Расселл Уэстбрук оформил 200-й трипл-дабл в НБА, что является рекордным показателем. Он набрал 12 очков, сделал 10 подборов и 14 передач. Также на счету Майкла Портера из «Денвера» дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов.