Уэстбрук первым оформил 200-й трипл-дабл в НБА

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. «Денвер Наггетс» нанес поражение «Мемфис Гриззлис» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, которая прошла в Мемфисе, закончилась поражением хозяев площадки со счетом 110:122 (24:31, 33:37, 21:24, 32:30). Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Санти Альдама, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 11 подборов. У «Денвера» больше всех очков набрал Джамал Мюррэй — 27. Его одноклубник 36-летний Расселл Уэстбрук оформил 200-й трипл-дабл в НБА, что является рекордным показателем. Он набрал 12 очков, сделал 10 подборов и 14 передач. Также на счету Майкла Портера из «Денвера» дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов.
На втором месте среди действующих игроков по числу трипл-даблов находится одноклубник Уэстбрука Никола Йокич (136).
«Денвер», одержав 8 побед в 13 играх, идет на пятом месте в Западной конференции, где «Мемфис» с 8 победами после 15 матчей занимает восьмую строчку.
Результаты других матчей:
«Бостон Селтикс» — «Кливленд Кавальерс» — 120:117; «Бруклин Нетс» — «Шарлотт Хорнетс» — 116:115; «Даллас Маверикс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 132:91; «Сан-Антонио Спёрс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 110:104; «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Юта Джаз» — 124:118.