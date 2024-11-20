Вопрос времени! Когда Йокич установит рекорд НБА, который не побьют никогда?

Не исключено, что под конец карьеры он может оказаться в какой-нибудь слабой команде, которая не борется за высокие награды, а просто развивает молодёжь. Там опыт Уэстбрука будет к месту, именно в таком клубе он сумеет ещё наскрести десяток трипл-даблов до своей пенсии. У Йокича есть ещё как минимум три-четыре года прайма, а это не говоря уже о том, что Леброн и в 39 лет клепает трипл-дабл один за другим. К слову, Джокер провёл всю карьеру без серьёзных травм и всегда играет много матчей в регулярных чемпионатах, поэтому до конца своей профессиональной карьеры он должен точно превзойти достижение Уэстбрука. В этом не должно быть никаких сомнений, если только в дело не вмешаются травмы.