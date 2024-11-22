«Вы “Селтикс”, верно?» СМИ обвинили Байдена в забывчивости. Объясняем, почему это не так

Свою речь Байден начал с, мягко говоря, странного комментария о «чемпионах “Боллз”. Но уже через несколько секунд стало ясно, что это была вовсе не забывчивость, а попытка добавить неформальности в официальное мероприятие. Слова Байдена были насыщены отсылками к богатой истории “Селтикс”. Более того, он подчеркнул личную связь с этим клубом: “Все вы, возможно, этого не знаете, но моё имя в Секретной службе — Celtic. Это правда, потому что я ирландец. Каждый за моей спиной — ирландец в своём сердце. Я чувствую особую гордость за этот трофей как старый ирландский Селтик. Поздравляю вас, “Селтикс”!”.