Команда Дёмина одержала пятую победу подряд в NCAA, у Егора — «8+6+6»

Российский защитник BYU Егор Дёмин, в свою очередь, отметился восемью набранными очками — три из четырёх с игры, где два из трёх — из-за дуги. Также на счету нашего баскетболиста шесть результативных передач, столько же подборов, три перехвата и один блок-шот.