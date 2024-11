Сценарист обвиняет Леброна в краже идеи. Джеймс — киномошенник?

Очередная волна обсуждений и споров поднимается вокруг Леброна Джеймса. На этот раз речь не о баскетболе, а о киноиндустрии, где король НБА не менее амбициозен. Сценарист и продюсер Роб Грабоу подал иск против Джеймса, его компании SpringHill и Netflix, обвиняя их в том, что фильм Rez Ball основан на его сценарии The Gift of the Game. И тут начинается самое интересное.