Карри — убийственное оружие «Уорриорз», но и оно даёт сбои. Керр совершает глупую ошибку?

«Мы обычно планируем для него около 32 минут и стараемся придерживаться этого лимита», — сказал Керр. «В первой половине мы смогли дать ему хороший отдых благодаря успешной игре второй пятёрки. Я не люблю выпускать Стефа на всю четвёртую четверть — это позволяет ему сохранить энергию для концовки. Но в тот момент “Бруклин” был на подъёме, и мы не смогли их остановить».