Бен Симмонс — аферист и обманщик. Ставим точку в карьере австралийца

И ведь у него это отлично получалось на протяжении четырёх сезонов в «Филадельфии». Он демонстрировал шикарные навыки плеймейкинга, потрясающую игру в защите — как на периметре, так и под кольцом. А ещё здорово цеплялся за подборы. Кто-то его переоценивал. Вспоминается цитата известного американского спортивного ведущего Колина Коухерда, который лет пять назад заявил, что Леброн может уходить на покой — мол, в лиге появился его преемник. Уже тогда это звучало смешно, а сейчас и вовсе кажется цитатой из какого-то сумасшедшего дома.