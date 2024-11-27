НБА захлёбывается от денег. Осторожно, лиге от этого может стать только хуже!

Сначала всё выглядело как сказка. В 2014 году НБА подписала телевизионный контракт с ESPN и TNT на $ 24 млрд сроком на девять лет. Эта сделка утроила ежегодный доход лиги от телевидения, а зарплатный потолок команд вырос на 32% всего за один сезон. Если до этого он увеличивался на 3−4% в год, то в 2016-м произошёл скачок с $ 70 до $ 94 млн. Это означало одно: свободные агенты попадали на рынок, как в супермаркет с бесконечной кредитной картой. Но то, что началось дальше, похоже на трагикомедию.