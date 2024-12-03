Компания Леброна идёт ко дну. Король теряет десятки миллионов и может потерять ещё больше

Кажется, королевская мантия Леброна Джеймса в мире медиабизнеса оказалась шитой нитками с браком. SpringHill, медийная компания Джеймса, названа в честь района, где он вырос, но даже эта ностальгическая привязка не помогает ей удержаться на плаву. Согласно отчёту Bloomberg, SpringHill за последние два года только увеличила свои убытки: $ 17 млн в 2022-м, $ 28 млн — в 2023-м, и, судя по всему, 2024-й может стать третьим подряд годом с внушительным минусом. Убытки на фоне оборота в $ 104 млн заставляют задуматься, а не король ли тут голый?