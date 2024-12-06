«Очень скучаю». Баскетболист Егор Дёмин осваивается в США, но не может без дома

С каждым днём российский баскетболист Егор Дёмин всё увереннее чувствует себя в США. В студенческой лиге NCAA он уже успел провести восемь матчей, громко заявив о себе, и завоевал сразу две награды лучшему новичку одной из сильнейших конференций — Big 12. «Чемпионат» подготовил перевод интервью нашего талантливого спортсмена, которое он дал своим однокомандникам Тревину Кнеллу и Трею Стюарту для их YouTube-канала.
— Давай поговорим о твоих ранних этапах в баскетболе. Расскажи о том, как ты рос и что побудило тебя начать играть в России, а затем о переезде в Мадрид.
— Я начал играть в баскетбол со своим братом, который на пять лет старше меня. Так что мне было, наверное, около двух лет или около того. Он больше похож на моего отца по комплекции. Ну да, так что мой отец и мой брат, как вы знаете, меньшего роста, чем я. Отец был разыгрывающим, а брат никогда не был разыгрывающим, у него нет IQ в этом (смеётся). Да, я начал играть, у меня не было команды, наверное, четыре года, потому что я не мог просто никуда попасть, потому что был слишком молод, в конце концов, оказался в команде второго тренера моего брата. Там были парни намного старше меня. Мне было, наверное, шесть лет, а играл в команде с семилетними. Я был сильнее всех в то время. Не могу сказать об этом сейчас (смеётся), но тогда я был сильным.
— Когда ты чувствовал себя сильным? Прости, что возвращаюсь к этому, но мы говорили о том, на какой позиции ты бы играл, если бы занимался [американским] футболом.
— Я сказал, что мог бы быть квотербеком, как Том Брэди. Только если бы мне не пришлось много бегать. Просто раздавать передачи — это было бы идеально.
— Как ты выучил английский?
— Ну, я вырос в России, а потом переехал в Испанию.
— Так что где ты научился говорить на испанском и английском? Ты же теперь владеешь тремя языками?
— Да, возвращаясь к моему детству в России: когда мне было 15 лет, я получил предложение от «Реала» и ещё нескольких европейских клубов. Это было немного страшно, потому что я совсем не знал ни английского, ни испанского. Я мог сказать только «привет» и «пока». И всё. Поэтому я выбрал «Реал», ведь это один из крупнейших клубов Европы, да и мира. Так что я отправился туда. Первую неделю я объяснялся с людьми жестами, пытаясь хоть как-то донести свои мысли.
— Покажи пример?
— Даже не знаю… Это было что-то вроде: ну ладно…
— Какие фразы ты выучил первыми?
— Ну, «ола». «Ола» (привет на испанском. — Прим. «Чемпионата»). И ещё пару ругательств, которые мы здесь не будем повторять. Да, именно им мои товарищи по команде научили меня первыми. На удивление, это оказалось полезно.
— Ругательства?
— Да. В играх они часто пригождаются. В Испании люди довольно эмоциональные, так что иногда нужно уметь защищаться. В общем, за три года в Испании я выучил и английский, и испанский. У меня были уроки испанского — конечно, его пришлось учить с нуля. А английский я освоил, просто разговаривая со своим соседом по комнате. Уроков английского у меня не было вообще. Это странно, да? Хотя в школе у нас были какие-то базовые занятия по английскому, но для испанцев это было сложно, ведь это иностранный язык.
— То есть ты учился прямо во время игры за «Реал»?
— Да, я всё ещё ходил в школу.
— Сложно ли было жить в Мадриде из-за расписания? Оно было очень строгим?
— Да, это было непросто, но, если честно, именно это помогло мне вырасти и стать тем, кем я являюсь сейчас. Понимаешь, там всё было не так, что у тебя своя жизнь и ты можешь делать всё, что хочешь. Твоя жизнь была полностью под контролем других людей: ты делал то, что они говорили, следовал их правилам. Они поддерживали определённый уровень дисциплины. Я не хочу сказать ничего плохого про «Реал», правда. Просто это их подход — они считают, что так лучше для игроков. Но да, это было тяжело. Каждый день одно и то же: просыпаешься в одно время, садишься в автобус со всеми ребятами — футболистами и баскетболистами, нас там человек 100 — и едешь в школу. У нас были занятия, потом мы возвращались обратно тем же автобусом. Вместе обедали, потом шли на тренировку, делали домашку. Ты невольно становился близким с этими ребятами.
— Подожди, а школа была как-то связана с «Реалом»? Или это была обычная школа?
— Это была обычная школа в Мадриде. Но у нас были свои привилегии: например, меньше уроков.
— А как у тебя дела были с учёбой?
— В целом всё нормально. Но, если честно, жить три года в резиденции было тяжело. Каждый день одна и та же еда, скучал по родителям… ну и вообще по дому.
— Ну да, ты ведь тогда был ещё ребёнком.
— Да. Первый год прошёл легче, чем я ожидал. Родители переживали за меня: как я справлюсь один в чужой стране, без языка, без семьи. Но всё оказалось не так страшно. Я воспринимал это как шанс, подарок судьбы — быть там. Всё-таки я был первым русским в академии «Реала». Это было круто! Для меня это был особенный момент. Я каждый день был благодарен за такую возможность — это помогало не падать духом. Первый год я почти не скучал по дому. А вот второй год уже дался тяжелее. Сейчас я всегда с нетерпением жду каникул или Рождества, чтобы вернуться домой.
— Ты хочешь дождаться встречи с ними, чтобы поговорить об этом?
— Да. Третий год был для меня очень сложным. Я действительно хотел вернуться домой. Если честно, я хотел уехать как можно скорее. Не потому, что мне не нравился «Реал». Я люблю этот клуб. Люди там помогли мне вырасти во всех аспектах — не только как игроку, но и как человеку. И всё же. Три года в одном и том же месте, в одной комнате, с одними и теми же людьми — это тяжело. Но это был важный жизненный опыт. Так что да, я был рад переехать в Штаты.
— А каково это было — выиграть два турнира Евролиги подряд?
— Это словно закрыть старую рану. Мы тогда проиграли «Боруссии», и это поражение всё ещё сидело внутри. Но победа в Евролиге всё изменила. Как я праздновал? Ну… (смеётся) Я просто такой: «Да!» На самом деле мы все были в восторге. Когда тренер зашёл в раздевалку, мы подняли его на руки. Это была важная победа для меня лично, потому что мой отец впервые увидел, как я играю за «Реал».
— То есть за три года он ни разу не приезжал?
— Ну… Ладно, я немного соврал. Они приезжали: мама, папа и брат приезжали на квалификационный турнир в прошлом году.
— Ты говорил про русскую еду. Скучаешь по ней?
— Очень скучаю.
— Трей сказал, что ты хорошо готовишь. Правда? Я слышал разные отзывы — и хорошие, и не очень.
— Да, я готовлю с детства. Хотя ладно, не буду врать — не с самого раннего детства, конечно. Но готовить я люблю.
— Какое твоё фирменное блюдо?
— Наверное, русский яблочный пирог.
— Русский яблочный пирог? А что делает его русским?
— (смеётся) Ну… наверное, то, что он говорит по-русски. Или русские яблоки! На самом деле он отличается от американского пирога. У него другая текстура и вкус.
— Хорошо, следующий вопрос. Какая музыка тебе ближе: русская, испанская или американская?
— Легко — американская. Я просто не могу слушать испанскую музыку. Ничего личного против испанцев! Я уважаю их культуру, но эта музыка — не моё.
— А кто лучше: испанки или русские девушки?
— Русские девушки. Если говорить в общем, Россия известна своими красавицами. Но если лично для меня… Наверное, американки. Хотя… даже не знаю. Может быть, где-то на севере Америки.
— На севере? Типа Канады?
— Ну да, что-то вроде Канады.
— Давай перейдём к следующему вопросу. Ты играешь в баскетбол. Если выбирать между сборной России и США, за кого бы ты хотел выступать?
— Слушай, я хочу играть за сборную России. Это моя цель, я хочу быть частью российской команды. Но я также уважаю уровень американского баскетбола — он действительно очень высокий. Возможно, самый высокий в мире, как многие считают. Если ты спрашиваешь, где уровень баскетбола лучше, то, да, в Америке.
— А что насчёт фильмов? Российские, испанские или американские?
— Честно говоря, я не большой любитель фильмов. Но точно не испанские — я просто никогда их не смотрел. Вообще ни одного. А вот российские фильмы… они особенные. Особенно старые фильмы — они действительно крутые, глубокие. Это классика. Если говорить о современных фильмах или в целом, то старые российские фильмы мне кажутся особенно интересными.
— Хорошо, а теперь расскажи немного о твоём опыте в университете Бригама Янга. Почему ты выбрал именно этот университет? Как тебе здесь и какие отношения ты построил?
— Выбор BYU был для меня довольно спонтанным и поздним. Самое интересное — я принял решение поступить туда, даже не посетив кампус. Я начал узнавать об университете только после того, как получил их предложение.
— А какие университеты ты знал до этого?
— Дьюк, например. Я знал несколько крупных университетов с большими именами. Но BYU тогда не был таким известным для меня. Я поговорил с Кевином Янгом (главный тренер BYU. — Прим. «Чемпионата») и другими тренерами по Zoom три раза и решил: «Почему бы и нет?» И да, я уже говорил об этом. Ещё важную роль сыграл Трэвис Хансен.
Он тоже выпускник BYU, играл за «Реал» и имеет российский паспорт, потому что выступал в России. Он стал для меня важным человеком здесь. Его семья буквально стала моей второй семьёй. Я очень благодарен за это. 100%. Это особенное чувство, когда у тебя есть такие люди рядом. Именно Трэвис сильно повлиял на моё решение поступить сюда.
— Ты был с ним знаком до того, как подписал контракт и приехал сюда? Или вы начали общаться уже после того, как ты присоединился к команде?
— Нет, я не знал его раньше. Мой отец знал, кто он такой, потому что он играл в России и отец его помнит. Но для меня он был незнакомым человеком до моего приезда сюда.
— Как ты воспринимаешь всю эту ситуацию? Ты играешь хорошо, команда показывает отличный результат, вокруг тебя столько внимания.
— Честно говоря, я просто обожаю людей здесь. Я люблю наших фанатов. Мне действительно нравится проводить время с ними после игр. Это огромное удовольствие — играть в «Мэрриотт Центр» (арена BYU. — Прим. «Чемпионата»). Атмосфера невероятная: толпа поддерживает нас, все наслаждаются игрой. Это что-то особенное. Раньше я такого не испытывал. В Испании иногда бывали похожие моменты на матчах Евролиги, но это обычно связано с международными соревнованиями. А здесь это происходит постоянно. Это место заставляет меня чувствовать себя скромнее, понимаешь? Я ощущаю любовь, которую мне дарят люди, и хочу отдавать эту любовь обратно — и фанатам, и своей команде.
— Расскажи про Хэллоуин. Во что ты наряжался?
— О, первый раз я был… скажем так, «выходным днём». Это была шутка. Хотя это даже не совсем костюм — мы просто играли в лазертаг. Это было моё решение, и мне понравилось. Даже несмотря на то, что никто больше не пришёл в костюме, мне было весело. Я просто люблю смешить людей, заставлять их улыбаться. Фотографии получились отличные! А второй раз я нарядился для похода за сладостями в «Мэрриотт Центр» вместе с моим корешем [Таунсендом] Триплом (партнёр по команде. — Прим. «Чемпионата»). Мы были героями из фильма «Тупой и ещё тупее». Люди до сих пор спрашивают: «Кто из вас тупее?» И мы не знаем! Серьёзно, у нас нет ответа на этот вопрос.
— А как у тебя дела с учёбой? Сначала ты учился в Мадриде, а теперь — в колледже. Как тебе преподаватели? Узнают ли они тебя?
— Да, ну… здесь всё оказалось проще, чем в Мадриде. Когда я приехал сюда, я уже немного знал английский. Конечно, мне ещё есть куда расти, но базовые знания у меня были. Это сильно помогло — я мог общаться с людьми и понимать их. Так что адаптация прошла легче.
— Подожди, то есть, когда ты впервые приехал в Мадрид, всё — школа, учёба — было на испанском? Ничего себе, я об этом даже не подумал. Это же сумасшествие.
— Вот именно поэтому в Испании не нужен «Инстаграм»* (смеётся). Честно говоря, самое забавное в этом то, что первый год… Первый год в школе в Мадриде для меня был просто пустым. Ноль. Потому что каждый день я сидел вот так (показывает), пытаясь хоть что-то понять, но вообще ничего не понимал. И люди вокруг говорили: «Ну да, понятно, что ты ничего не понимаешь. Просто расслабься». Так что я просто сидел в классе часами с ноутбуком. И да, экзамены тоже были на испанском. Это было тяжело. Но, к счастью, у меня были хорошие учителя, которые помогали мне на экзаменах. Так что я сдал год и не завалил его — это уже успех. А здесь, в школе [в США], всё прошло довольно гладко. Если честно, я ожидал, что будет намного сложнее. Я немного нервничал из-за этого, не буду врать. Когда я закончил последний год в Мадриде, я был так счастлив, думая: «Всё, больше учиться не придётся». Потому что я даже не думал тогда об NCAA.
* Meta — признана в России экстремистской организацией. Социальные сети «Инстаграм» и «Фейсбук» запрещены в стране.
— Ага, понятно.
— Это был как последний звонок, понимаешь? Вокруг меня было много людей, которые действительно разбираются в баскетболе. Они говорили: «Это, наверное, лучший вариант для тебя». Потому что я думал, что останусь в Европе или вернусь в Россию. Ну, а там я бы уже точно больше ничему не учился. А тут я приезжаю [в NCAA] и думаю: «Окей, ещё один год учёбы». Не скажу, что я этому рад, но это то, что нужно делать. Так что жаловаться не приходится.
— Какой у тебя самый сложный предмет сейчас?
— Ох… Наверное, биология. Да, биология. Знаете, какие у меня вообще предметы? Биология, потом уроки религии. У меня есть миссионерская практика. Мне это нравится. Честно говоря, правда нравится. Это интересно! Не буду врать — это реально интересно. Может показаться, что я шучу или издеваюсь, но мне правда интересно узнавать больше и быть ближе к этому. Так что да, мне это нравится. Ещё у меня есть предмет «Университет 101» — это мой любимый урок.
— А он про что?
— Ну там просто рассказывают о BYU, о его истории или… Да. Вау, круто. Про окружающую среду и историю BYU. Это самый лёгкий предмет.
— Какая у тебя личная цель?
— Знаешь, мы сыграли всего четыре игры (на момент записи подкаста. — Прим. «Чемпионата»). Может прозвучать банально или как что-то стандартное, но моя личная цель — это максимально помогать команде и быть лучшей версией себя, чтобы делать всех вокруг лучше. В этом году я хочу показать всем, что мы движемся вперёд. А если говорить о командных целях… Ну тут всё очевидно: я хочу… Возможно, не хочу слишком давить на нас, но я хочу выиграть чемпионат. Я уже говорил об этом в одном интервью — хочу выиграть чемпионат. Некоторые подумали, что я имею в виду Big 12 [чемпионат конференции]. Но нет, я говорю не про Big 12. Я говорю про большой чемпионат. Большой трофей. Опять же, я не хочу создавать неправильные ожидания или оказывать слишком большое давление на нас самих. Но это моя цель. И, надеюсь, это цель всей команды тоже.
— Есть ли команда, против которой ты особенно хочешь сыграть?
— Дьюк. Определённо Дьюк. Не буду говорить почему, но просто Дьюк.
— А если не про баскетбол, а в целом — есть что-то, что ты хотел бы сказать миру?
— Хм, это сложный вопрос… Наверное, я бы сказал что-то, что отражает мой опыт за последние несколько лет — от переезда из России до того, как я оказался здесь, в BYU. Я бы сказал: не бойтесь пробовать новое. Не бойтесь выходить из зоны комфорта — знакомиться с новыми людьми, работать в новых командах, переезжать в другие страны, учить новые языки. Просто верьте в себя и старайтесь изо всех сил. Думаю, это то, что я хотел бы сказать.
Артемий Берстенев, Никита Бирюков