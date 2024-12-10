Статистика показала, насколько ужасен состав «Лейкерс» без Леброна и Дэвиса

Показатель «0,0» указывает на средние результаты по лиге, а значения выше «+4,0» соответствуют сезону уровня Матча всех звёзд. Согласно этому показателю, BPM Дэвиса позволяет включить его в сборную лучших игроков по итогам сезона, а Леброн в свои 39 лет продолжает показывать игру уровня МВЗ.