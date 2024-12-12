НБА грозится создать лигу в Европе. Объясняем, почему это сомнительная затея

Ещё один аспект — это игроки. В НБА около 60 европейцев, что составляет примерно 15% лиги. Может сложиться впечатления, что это значительный показатель, но ведь эти звёзды уже играют в самой престижной лиге мира. Они возвращаются в Европу разве что на игры сборных, да и то не всегда. Зачем им новая лига, которая будет находиться где-то между Евролигой и НБА по уровню и престижу?