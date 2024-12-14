Трамп увел у НБА миллиардера и отправит его в Европу. Что теперь будет с клубом?

Фертитта, которому 67 лет, приобрёл «Рокетс» в 2017 году, заплатив за клуб рекордные на тот момент $ 2,2 млрд. Сегодня состояние бизнесмена оценивается в $ 10,9 млрд, что делает его одним из богатейших владельцев в НБА. Основанная им корпорация Landry’s включает в себя рестораны, отели и казино, среди которых и такие культовые бренды, как Bubba Gump Shrimp Co. Сама фигура Фертитты в американском бизнесе вызывает уважение: он начинал свой путь с небольшого бизнеса и поднялся до вершины финансового олимпа. Однако его назначение послом вызывает вопросы, особенно с учётом возможного влияния на управление «Рокетс».