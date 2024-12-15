«Милуоки» и «Оклахома» сыграют в финале Кубка НБА

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. «Милуоки Бакс» и «Оклахома-Сити Тандер» сыграют в финале Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Полуфинальные встречи турнира прошли в Парадайсе. «Милуоки» обыграл «Атланту Хокс» со счетом 110:102 (26:28, 29:21 27:34, 28:19). Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 10 передач. Также дабл-даблом отметился его одноклубник Джейлен Джонсон (15 очков и 10 подборов). У победителей близок к трипл-даблу был Яннис Адетокунбо. Он набрал 32 очка, а также совершил 14 подборов и девять передач.
«Оклахома» нанесла поражение «Хьюстон Рокетс» — 111:96 (18:20, 23:22, 34:27, 36:27). 32 очка набрал баскетболист команды победителей Шей Гилджес-Александер. У «Хьюстона» дабл-дабл из 13 очков и 11 подборов оформил Альперен Шенгюн.
Финал пройдет в Парадайсе 17 декабря. Каждый игрок команды, которая станет победителем Кубка НБА, получит 500 тысяч долларов.