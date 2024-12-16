Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу боли в ноге

«У меня была возможность отдохнуть и привести свой разум, тело и всё остальное в то состояние, которое мне было нужно. И это сработало. Я прислушиваюсь не только к себе, потому что, если бы это зависело лишь от меня, я, вероятно, сыграл бы в матче с “Портлендом”. Не уверен, что вышел бы на площадку в игре с “Миннесотой”, но было бы трудно удержать меня от этого. Но есть команда, и я должен прислушиваться к её мнению. Они заботятся обо мне. Осталось ли повреждение ноги позади? Нет, этот вопрос всё ещё на повестке», — сказал Джеймс во время общения с прессой.