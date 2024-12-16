Эксперт назвал клуб НБА, которому следует обратить внимание на Егора Дёмина

«По мере того, как мы приближаемся к драфту НБА 2025 года, вполне естественно начать задумываться о перспективах, которые могут ожидать “Хорнетс”. С учётом прогнозируемого выбора команды в топ-5, есть несколько различных вариантов, которые, возможно, уже вызывают у них интерес. Мог бы предположить, что поиск талантливого винга будет для команды одним из главных приоритетов на драфте НБА в 2025 году.