Эксперт назвал клуб НБА, которому следует обратить внимание на Егора Дёмина

«По мере того, как мы приближаемся к драфту НБА 2025 года, вполне естественно начать задумываться о перспективах, которые могут ожидать “Хорнетс”. С учётом прогнозируемого выбора команды в топ-5, есть несколько различных вариантов, которые, возможно, уже вызывают у них интерес. Мог бы предположить, что поиск талантливого винга будет для команды одним из главных приоритетов на драфте НБА в 2025 году.
Одним из потенциальных мог бы стать новичок BYU Егор Дёмин. Он набирал в среднем за матч 13 очков, шесть передач и пять подборов, так что будет рассматриваться как один из наиболее универсальных и разносторонних игроков, не входящих в топ-3. Нет никаких сомнений, что он действительно обладает потрясающим набором атакующих навыков, в которые команды НБА обязательно влюбятся", — написал Саенц.