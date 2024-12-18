Sports Illustrated назвал клуб НБА, которому следует обратить внимание на Егора Дёмина

«ESPN составлял рейтинг 100 лучших игроков, которые выйдут на драфт следующего года, и Дёмин занял в нём седьмое место. У “Уизардс” нет серьёзной потребности в разыгрывающем, учитывая, что в команде есть Джордан Пул, Малкольм Брогдон и Карлтон Баб Каррингтон, выбранный под 14-м номером на драфте прошлого года.
Однако в конце сезона Брогдон станет свободным агентом, Пул может сыграть на любой позиции в роли защитника, а потенциал Дёмина может быть более высоким, чем у Каррингтона. До июньского драфта ещё много времени, но если Дёмин останется в числе лучших проспектов, «Уизардс» следует рассмотреть идею выбрать именно его", — говорится в сообщении Бреннера.