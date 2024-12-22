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32 очка Леброна помогли «Лейкерс» победить «Сакраменто» в матче НБА

В ночь с 21 на 22 декабря мск на арене «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраменто Кингз».

Источник: Getty Images

Встреча завершилась победой гостей со счётом 103:99.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американские форварды Леброн Джеймс, набравший 32 очка и сделавший семь подборов и шесть передач, и Энтони Дэвис, на счету которого дабл-дабл из 10 очков и 15 подборов.

В составе хозяев самым результативными игроками стали американский защитник ДеАарон Фокс, который набрал 31 очко, сделал пять подборов и семь передач, и литовский центровой Домантас Сабонис, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 19 подборов.

Следующий матч «Сакраменто» проведёт дома с «Индианой Пэйсерс» 23 декабря. «Лейкерс» дома сыграют с «Детройт Пистонс» 24 декабря.