43-очковый трипл-дабл Джейсона Тейтума помог «Бостону» уверенно обыграть «Чикаго»

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский форвард Джейсон Тейтум, оформивший трипл-дабл из 43 очков, 16 подборов и 10 передач, и латвийский тяжёлый форвард Кристапс Порзингис, на счету которого 22 очка, семь подборов и две передачи.