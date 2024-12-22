31-очковый дабл-дабл Карри помог «Голден Стэйт» победить «Миннесоту». У Гобера — дабл-дабл

Встреча завершилась победой гостей со счётом 113:103.
Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский разыгрывающий Стефен Карри, оформивший дабл-дабл: 31 очко, 10 передач и три подбора.
В составе хозяев самым результативным игроком стал защитник из США Энтони Эдвардс, который набрал 19 очков, совершил семь подборов и пять передач. У него партнёра по команде американского лёгкого форварда Донте Дивинченцо также 19 очков. Французский центровой Руди Гобер оформил дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов.
Следующий матч «Миннесота» проведёт в гостях с «Атлантой Хоукс» 24 декабря. «Голден Стэйт» на домашней арене сыграет с «Индианой Пэйсерс» также 24 декабря.