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31-очковый дабл-дабл Карри помог «Голден Стэйт» победить «Миннесоту». У Гобера — дабл-дабл

В ночь с 21 на 22 декабря мск на арене «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Миннесота Тимбервулвз» и «Голден Стэйт Уорриорз».

Источник: Getty Images

Встреча завершилась победой гостей со счётом 113:103.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский разыгрывающий Стефен Карри, оформивший дабл-дабл: 31 очко, 10 передач и три подбора.

В составе хозяев самым результативным игроком стал защитник из США Энтони Эдвардс, который набрал 19 очков, совершил семь подборов и пять передач. У него партнёра по команде американского лёгкого форварда Донте Дивинченцо также 19 очков. Французский центровой Руди Гобер оформил дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов.

Следующий матч «Миннесота» проведёт в гостях с «Атлантой Хоукс» 24 декабря. «Голден Стэйт» на домашней арене сыграет с «Индианой Пэйсерс» также 24 декабря.