31-очковый дабл-дабл Карри помог «Голден Стэйт» победить «Миннесоту». У Гобера — дабл-дабл

В составе хозяев самым результативным игроком стал защитник из США Энтони Эдвардс, который набрал 19 очков, совершил семь подборов и пять передач. У него партнёра по команде американского лёгкого форварда Донте Дивинченцо также 19 очков. Французский центровой Руди Гобер оформил дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов.