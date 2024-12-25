Эмбиид может покинуть «Филадельфию» за агрессию против женщины-арбитра — Daily Mail

Об этом информирует Daily Mail со ссылкой на свои источники. Инцидент с Эмбиидом произошёл в матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» (111:106). Джоэл сфолил на центровом соперников Викторе Вембаньяме, однако не согласился с нарушением и принялся оспаривать эпизод у Шрёдер. Спокойный разговор быстро перерос в горячий спор, который закончился двумя техническими фолами и удалением игрока «Сиксерс».