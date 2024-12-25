Никола Йокич не выиграет MVP, хотя проводит лучший сезон в карьере

Мне и самому неприятно, что подобные иррациональные факторы играют такую большую роль в голосовании за престижные награды. Всё это нас снова возвращает к тому, а какие критерии вообще у MVP? Это больше про командный успех, про статистику, про влияние на игру, про лучшего игрока лиги, про что это вообще? Ответа на этот вопрос, вероятно, не будет никогда. Но обсуждать это всегда интересно. А вы как думаете, сможет ли Никола взять MVP в этом сезоне?