«Многие спрашивают: “Он болен?” Время не щадит даже лучших из лучших в НБА

Айзею Томаса вряд ли можно охарактеризовать как просто легенду. Он, скорее, символ целеустремлённости. Его карьера с «Детройтом» оставила неизгладимый след в истории НБА. За 13 лет он завоевал два чемпионских титула, стал MVP финальной серии и превратился в одного из величайших защитников в истории лиги. После завершения карьеры игрока Томас попробовал себя в роли тренера «Индианы» и «Нью-Йорка», а также стал влиятельной фигурой в мире баскетбола за пределами площадки.