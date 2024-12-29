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«Многие спрашивают: “Он болен?” Время не щадит даже лучших из лучших в НБА

Двукратный чемпион лиги Айзея Томас поведал о своём ужасном состоянии здоровья.

Источник: Getty Images

Легендарный Айзея Томас ошеломил неожиданной новостью. На прошлой неделе 63-летний двукратный чемпион НБА и член Зала славы баскетбола признался, что ему диагностировали паралич Белла — состояние, которое вызывает внезапную слабость мышц одной стороны лица. Об этом Томас рассказал во время одного из подкастов.

«Многие спрашивают: “Что случилось с Айзеей? Он болен?” — поделился Томас. — Я никому не говорил раньше, но у меня паралич Белла. Именно поэтому вы видите изменения в моей мимике. Спасибо всем за молитвы и поддержку. Это временное состояние, и со временем всё станет лучше».

Томас также отметил, что продолжает активно работать, несмотря на диагноз. Он выразил благодарность поклонникам, коллегам и всем, кто поддерживает его в этот непростой период. По словам баскетболиста, врачи уверены в его восстановлении, однако для полного выздоровления потребуется время.

Айзею Томаса вряд ли можно охарактеризовать как просто легенду. Он, скорее, символ целеустремлённости. Его карьера с «Детройтом» оставила неизгладимый след в истории НБА. За 13 лет он завоевал два чемпионских титула, стал MVP финальной серии и превратился в одного из величайших защитников в истории лиги. После завершения карьеры игрока Томас попробовал себя в роли тренера «Индианы» и «Нью-Йорка», а также стал влиятельной фигурой в мире баскетбола за пределами площадки.

Паралич Белла, который иногда называют временным лицевым параличом, обычно проходит без следа, но может быть неприятным испытанием. В редких случаях симптомы сохраняются на долгие годы, как это было у ряда публичных личностей, включая Джоэла Эмбиида, скандального центрового «Филадельфии», который также рассказывал о своём диагнозе.

Артемий Берстенев