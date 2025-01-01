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Леброн Джеймс стал первым игроком в истории, который сыграл в НБА и в 18, и в 40 лет

40-летний звёздный американский баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», и четырёхкратный чемпион североамериканской лиги Леброн Джеймс установил уникальный рекорд в проигранном матче с «Кливленд Кавальерс» (110:122).

Источник: Чемпионат.com

Выйдя на паркет в Лос-Анджелесе минувшей ночью, Леброн стал первым игроком в истории лиги, который принял участие в матче НБА в 18 лет и в 40. Примечательно, что его дебют состоялся в составе «Кливленд Кавальерс», которые его выбрали под первым номером драфта, 29 октября 2003 года в матче с «Сакраменто Кингз», а свою первую игру в 40-летнем возрасте Леброн провёл против своего первого клуба.