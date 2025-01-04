Величие в 40 лет! Леброн установил невероятный рекорд в НБА, оставив позади Джордана

Статистика Леброна за последние 10 матчей — яркое подтверждение его потрясающей формы: 28,7 очка, 6,1 подбора и 8,4 передачи при впечатляющих процентах реализации — 55% с игры, 45% из-за дуги и 83% — с линии штрафных. И всё это в возрасте 40 лет, когда от большинства игроков ожидают гораздо меньшего. Конечно, возраст даёт о себе знать, и порой Джеймс выглядит уставшим, особенно в условиях плотного графика игр. Однако благодаря грамотному управлению нагрузкой со стороны «Лейкерс» он продолжает демонстрировать невероятную эффективность. Особенно сейчас, когда его бросок находится на пике, добавляя новые грани к его и без того многогранной игре.