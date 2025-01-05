Команда Дёмина разгромно проиграла в NCAA. Но россиянин показал своё влияние!

Лёгких соперников для BYU в этом сезоне уже не будет, поэтому всем игрокам университета Бригама Янга необходимо включаться на максимум. Матч с Хьюстоном показал то, что у команды есть проблемы с набором очков в ситуации, когда нет много свободного пространства на площадке, и огромные трудности на подборе, когда у соперника хорошие и подвижные бигмены. Дёмин — лучший игрок своей команды по умению доставить мяч до партнёра в нужный момент. Россиянин отлично руководит игрой, но над стабильностью броска необходимо продолжать работать. Можно сослаться на то, что это второй матч после травмы, тем не менее нужно проявлять себя в любой ситуации. Дальше — больше!