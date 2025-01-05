Никола Йокич доказал Вембаньяме, почему он — MVP. Европейцы устроили настоящую зарубу!

Вембаньяма был не так ярок, как ожидали. Да, его 20 очков, 23 подбора и четыре блока впечатляют на бумаге, но низкий процент реализации бросков и частые потери показывают, что молодой француз ещё не готов бороться на равных с такими мастерами, как Йокич. Хотя бы стабильно.