Самая красивая трагедия баскетбола. Он доказал, что быть человеком — важнее титулов

Когда вспоминаешь его игру, трудно найти слова, чтобы объяснить её тем, кто никогда не видел Роуза в его лучшей форме. Может быть, это было похоже на Расселла Уэстбрука, но более утончённого. У Роуза была поразительная способность контролировать ход игры, находить свои места на площадке, точно следовать системе. Он словно смешивал лучшие черты Уэстбрука, Кайри Ирвинга и Джа Моранта, создавая уникальный стиль, в котором плавность и мощь сосуществовали в гармонии. Его завершения у кольца были на уровне магии — особенно для игрока его размеров. И самое невероятное — он даже близко не достиг своего полного потенциала.