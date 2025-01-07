Эдвардс уничтожил «Клипперс». Энтони в последние минуты добавил искру чистого гения!

И хотя перестановка не избавила «Тимбервулвз» от привычной проблемы, команда всё же смогла вырвать победу со счётом 108:106, прервав трёхматчевую серию поражений. Ключевую роль в этом сыграл Энтони Эдвардс, который буквально в одиночку решил исход встречи в концовке. За последние три минуты он трижды поразил кольцо трёхочковыми бросками, а решающий бросок за 34 секунды до финальной сирены вывел «Тимбервулвз» вперёд на пять очков. Эдвардс завершил матч с 37 очками, восемью результативными передачами и семью подборами.