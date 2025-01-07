Дёмин сдаёт позиции? С кем команда россиянина сыграет в NCAA

Настало время, когда нужно показывать то, на что ты способен. Все известные скауты и аналитики смотрят именно на игры внутри топовых конференций. Потому что именно здесь и закаляются молодые таланты. Дёмин феноменально начал сезон, но затем наступил спад, во многом связанный с травмой, от которой он оправился только недавно. В среднем по сезону Егор набирает 11,3 очка, 4,4 подбора и 6,0 передачи. Именно по нахождению партнёров на паркете российский баскетболист является лучшим в команде. 18-летний Дёмин великолепно видит площадку и может отдать передачу любой сложности за считаные секунды. Ко всему прочему, он лучше всего в составе BYU забирает мячи у соперников — 1,6 перехвата.