«Он доминировал!» Наш баскетболист зажёг в США и заставил говорить о себе

8 января в матче конференции BIG10, которая является одной из сильнейших в NCAA, «росомахи» встречались с Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе (UCLA). До этого момента команда Голдина одержала три победы кряду над своими оппонентами из конференции, а Владислав в каждом из них играл ключевую роль. Но встреча с UCLA получилась особенной, так как в ней российский центровой буквально уничтожил соперника — 36 очков, семь подборов, две передачи и один блок-шот. Его университет победил со счётом 94:75, а такой статистикой порой не могут похвастаться игроки, которые претендуют на выбор в топ-10 драфта НБА. Голдин же выдал монструозное выступление во встрече с командой, находящейся на 22-й строчке национального рейтинга лучших команд NCAA!