Суперзвезда НБА против няни за $ 10 тыс. Вместо бросков по кольцу — судебные иски

Отношения между Батлером и Новак начались в 2019 году, когда на свет появилась их первая дочь. Тогда Джимми даже пропустил несколько матчей, чтобы быть рядом. Позже у них родились ещё два сына. Однако совместная жизнь не сложилась, и теперь пара ведёт судебные споры. В 2023 году Новак подала иск, чтобы официально установить отцовство и размер алиментов. Они частично договорились, но вопросы расходов на няню остались нерешёнными.