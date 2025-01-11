Дуэт Николы Йокича и Расселла Уэстбрука установил новый рекорд в истории НБА

В первый раз он сделал это в «Оклахоме» вместе с Полом Джорджем, второй — в «Лейкерс» с Леброном Джеймсом, третий — с Йокичем в конце декабря. Йокич вышел на второе место — для него это третий трипл-дабл со своим партнёром по команде (два с Уэстбруком и один с Джамалом Марреем в финале НБА-2022/2023 с «Майами Хит»).