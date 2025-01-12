«Детройт» обыграл «Торонто» в матче НБА благодаря трипл-даблу Каннингема

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. «Детройт Пистонс» переиграл «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Детройте, завершилась со счетом 123:114 (32:32, 33:34, 34:27, 24:21). Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Тим Хардуэй — младший, набравший 27 очков. Трипл-дабл из 22 очков, 10 подборов и 17 передач оформил его одноклубник Кейд Каннингем. У «Торонто» дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов в активе Скотти Барнса, а больше всех очков набрал Иммануэл Куикли — 25.
Домашние матчи «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс» против «Сан-Антонио Спёрс» и «Шарлотт Хорнетс» соответственно были перенесены из-за пожаров в штате Калифорния. Встреча «Атланта Хокс» — «Хьюстон Рокетс» перенесена из-за снежной бури.
Результаты других матчей:
«Финикс Санз» — «Юта Джаз» — 114:106; «Миннесота Тимбервулвз» — «Мемфис Гриззлис» — 125:127; «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Майами Хит» — 98:119.