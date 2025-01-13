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«Даллас Маверикс» проиграл «Денвер Наггетс» в матче НБА

Дабл-даблы Уэстбрука и Йокича помогли «Денверу» обыграть «Даллас» в матче НБА.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. «Даллас Маверикс» проиграл «Денвер Наггетс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, которая прошла в Далласе, закончилась победой гостей со счетом 112:101 (17:32, 41:29, 21:28, 33:12). Самым результативным игроком встречи стал Клей Томпсон из «Далласа», набравший 25 очков. В составе «Денвера» дабл-даблы оформили Расселл Уэстбрук (21 очко и 10 подборов) и Никола Йокич (19 очков и 18 подборов).

«Даллас» с 22 победами идет на пятом месте в таблице Западной конференции, где «Денвер» (23 победы) располагается на четвертой позиции.

В другом матче игрового дня «Нью-Йорк Никс» дома обыграл «Милуоки Бакс» со счетом 140:106.