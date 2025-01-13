«Даллас Маверикс» проиграл «Денвер Наггетс» в матче НБА

Встреча, которая прошла в Далласе, закончилась победой гостей со счетом 112:101 (17:32, 41:29, 21:28, 33:12). Самым результативным игроком встречи стал Клей Томпсон из «Далласа», набравший 25 очков. В составе «Денвера» дабл-даблы оформили Расселл Уэстбрук (21 очко и 10 подборов) и Никола Йокич (19 очков и 18 подборов).