«Филадельфия» проиграла «Орландо», несмотря на дабл-дабл Джорджа

Встреча, прошедшая в Орландо, завершилась победой хозяев со счетом 104:99 (24:21, 25:27, 24:29, 31:22). Самым результативным игроком матча стал баскетболист гостей Тайриз Макси, набравший 29 очков. Дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов оформил его одноклубник Пол Джордж. У победителей 20 очков и 11 подборов в активе Джонатана Айзека, а больше всех очков на счету Коула Энтони — 27.