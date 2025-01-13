«Филадельфия» проиграла «Орландо», несмотря на дабл-дабл Джорджа

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. «Филадельфия Севенти Сиксерс» уступила «Орландо Мэджик» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Орландо, завершилась победой хозяев со счетом 104:99 (24:21, 25:27, 24:29, 31:22). Самым результативным игроком матча стал баскетболист гостей Тайриз Макси, набравший 29 очков. Дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов оформил его одноклубник Пол Джордж. У победителей 20 очков и 11 подборов в активе Джонатана Айзека, а больше всех очков на счету Коула Энтони — 27.
«Орландо» (23 победы и 18 поражений) занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Филадельфия» (15−22) располагается там на 11-й строчке.
Результаты других матчей:
«Чикаго Буллз» — «Сакраменто Кингз» — 119:124;
«Бостон Селтикс» — Нью-Орлеан Пеликанс" — 120:119;
«Вашингтон Уизардс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 95:136;
«Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс» — 93:108;
«Юта Джаз» — «Бруклин Нетс» — 112:111 OT;
«Финикс Санс» — «Шарлотт Хорнетс» — 120:113.