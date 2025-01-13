Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Филадельфия» проиграла «Орландо», несмотря на дабл-дабл Джорджа

«Филадельфия» проиграла «Орландо» в матче НБА, несмотря на дабл-дабл Джорджа.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. «Филадельфия Севенти Сиксерс» уступила «Орландо Мэджик» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Орландо, завершилась победой хозяев со счетом 104:99 (24:21, 25:27, 24:29, 31:22). Самым результативным игроком матча стал баскетболист гостей Тайриз Макси, набравший 29 очков. Дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов оформил его одноклубник Пол Джордж. У победителей 20 очков и 11 подборов в активе Джонатана Айзека, а больше всех очков на счету Коула Энтони — 27.

«Орландо» (23 победы и 18 поражений) занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Филадельфия» (15−22) располагается там на 11-й строчке.

Результаты других матчей:

«Чикаго Буллз» — «Сакраменто Кингз» — 119:124;

«Бостон Селтикс» — Нью-Орлеан Пеликанс" — 120:119;

«Вашингтон Уизардс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 95:136;

«Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс» — 93:108;

«Юта Джаз» — «Бруклин Нетс» — 112:111 OT;

«Финикс Санс» — «Шарлотт Хорнетс» — 120:113.